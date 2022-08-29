Оккупанты терроризируют местных жителей после удара по Бриловке

12:31 04 августа Киев, Украина

Оккупанты терроризируют жителей Бриловки.

Об этом рассказал советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань

"Сообщают о давлении на местное население в Бриловке. Напомню, именно там, благодаря ювелирному попаданию, разрушили важный транспортный узел оккупантов. Там орки погорели, остались без рук, ног. Теперь терроризируют местных — ищут корректировщиков", - говорится в сообщении.



По словам Хланя, фильтрационные действия проходят на всей захваченной части области.

"Орки оцепляют населенные пункты и запрещают въезд/выезд, ходят по квартирам, незаконно проникают в гаражи, проверяют телефоны, карманы у обычных прохожих", - объяснил чиновник.



Кроме того, он напомнил, что в области продолжаются обстрелы, есть погибшие, а выезд через Васильевку заблокирован. При этом советник главы Херсонской ОВА указал, что россияне понимают, что теряют Херсонщину.