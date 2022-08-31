Оккупанты стреляли в сторону Запорожской АЭС

18:43 05 августа Киев, Украина





Об этом сообщили в Энергоатоме. Российские военные 5 августа обстреляли территорию Запорожской атомной электростанции. Обстрел произошел в 14:30. Россияне попали в промышленную площадку ЗАЭС Об этом сообщили в Энергоатоме.

“Враг попал в высоковольтную линию связи 330 кВ ВРП автотрансформатора ЗАЭС – Запорожская ТЭС. Несмотря на провокации рашистов, ЗАЭС продолжает работать и выдавать мощность в энергосистему Украины через работающие линии”, – рассказали о последствиях атаки в Энергоатоме.

Выбросы и сбросы радиоактивных веществ в результате обстрела не зафиксированы, однако от сети отключили один из работающих энергоблоков.

“Захватчики продолжают устраивать террор и подвергать опасности весь цивилизованный мир. Необходимо как можно скорее принять все меры для того, чтобы вернуть контроль над ядерным объектом Украины”, – в очередной раз подчеркивают в Энергоатоме.

Территорию Запорожской АЭС, являющуюся крупнейшей атомной станцией в Европе, российские военные захватили в начале марта. Тогда же президент Владимир Зеленский обратился к миру с речью, в которой подчеркнул, что ни одно государство никогда не обстреливало атомные энергоблоки и обвинило россию в ядерном терроре.



Сейчас непосредственно на площадке ЗАЭС захватчики держат тяжелую технику и боеприпасы, фактически превратив станцию в военную базу, а также терроризируют персонал и население города-спутника Энергодара.



На ЗАЭС уже не раз приезжали российские пропагандисты, чтобы снимать сюжеты о якобы спокойном и безопасном рабочем процессе, однако давать комментарии им работники отказывались.



В конце апреля над территорией ЗАЭС пролетели две российские крылатые ракеты. После этого Украина в очередной раз призвала МАГАТЭ установить демилитаризованные зоны вокруг украинских АЭС.



Напомним, что в Международном агентстве по атомной энергетике считают – оккупированная россиянами ЗАЭС "вышла из-под контроля".