Оккупанты создали в Херсоне аналог донецкой тюрьмы "Изоляция"

12:43 14 апреля Киев, Украина

Во временно оккупированном Херсоне российские оккупанты создали аналог донецкой тюрьмы "Изоляция", где держат похищенных людей.

Об этом сообщила Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

Уже больше месяца Херсон и часть области остаются под российской оккупацией. С начала марта захватчики пытаются создать в регионе так называемую ХНР, для чего склоняют к сотрудничеству местные власти и подавляют любое инакомыслие, в том числе похищают журналистов, политиков и активистов. Россия ввела в Херсонскую область подразделения Росгвардии, в которых работают бывшие сотрудники специального подразделения милиции "Беркут", бежавшие из Украины после Революции достоинства.

Чтобы держать заложников, используют здания СИЗО, однако в некоторых населенных пунктах, например, в Новой Каховке для этих целей обустраивают гаражи и подвалы.

В настоящее время, по информации прокуратуры Херсонщины, в заложниках россиян находятся 137 человек. Среди них гражданские, представители органов местного самоуправления, активисты, митингующие, журналисты, волонтеры и атовцы.

О создании аналога донецкой "Изоляции" в Херсоне Денисовой рассказали местные жители. Омбудсман не уточнила, где именно может находиться застенка.