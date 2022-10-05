Оккупанты создали свой Аушвиц в селе Пески-Радьковские на Харьковщине

Правоохранители обнаружили еще одну пыточную оккупантов в селе Пески-Радьковские Харьковской области, где захваченных людей закапывали живьём, душили, насиловали и вырывали зубные протезы.
Об этом рассказал начальник Следственного управления национальной полиции Сергей Болвинов.
Пыточную оккупанты обустроили в подвале одного из домов, соседи постоянно слышали оттуда крики. Держали там местных жителей, АТОвцев и пленных из ВСУ.
По словам Болвинова, полиции известны имена военнослужащих Украины, над которыми издевались оккупанты.
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