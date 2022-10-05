Оккупанты создали свой Аушвиц в селе Пески-Радьковские на Харьковщине

20:12 05 октября Киев, Украина

Правоохранители обнаружили еще одну пыточную оккупантов в селе Пески-Радьковские Харьковской области, где захваченных людей закапывали живьём, душили, насиловали и вырывали зубные протезы.

Об этом рассказал начальник Следственного управления национальной полиции Сергей Болвинов.

"На данный момент полиции точно известно о пытках закапывания/выкапывания в землю заживо и применения противогаза с тлеющей тряпкой. Также в пыточной найдены фаллоимитатор, коробка с вырванными зубными протезами, провода с веревками и письмо с опросом одного из находившихся здесь мужчин", — сообщил Болвинов.

Пыточную оккупанты обустроили в подвале одного из домов, соседи постоянно слышали оттуда крики. Держали там местных жителей, АТОвцев и пленных из ВСУ.

По словам Болвинова, полиции известны имена военнослужащих Украины, над которыми издевались оккупанты.