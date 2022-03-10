Оккупанты сорвали эвакуацию гражданских на Киевщине: погиб полицейский

18:06 09 Март Киев, Украина

Российские оккупанты сорвали эвакуацию мирных людей из горячих точек. Несмотря на договоренности о "зеленом коридоре" для выезда гражданских, которые согласовали на "высшем уровне" в РФ, орки блокирую движение автобусов с людьми, которые бегут от войны.

На данный момент около 50 эвакуационных автобусов заблокированы возле села Стоянка Киевской области. В конце концов, договориться о пропуске автобусов для эвакуации так и не удалось.

"Эвакуация сорвана! Из Бучи и Гостомеля сегодня невозможно эвакуировать жителей. Договориться с оккупантами так и не удалось: 50 автобусов остаются заблокированными", - отметили в Бучанской мэрии.

Кроме того, сегодня утром российские войска открыли огонь в селе Демидов Вышгородского района Киевской области во время очередной эвакуации людей с территории боевых действий.



Как сообщается, оккупанты открыли стрельбу в сторону полицейских и мирных жителей. Один полицейский погиб на месте. Еще один правоохранитель и мирный житель тяжело ранены и доставлены в больницу.



Удалось эвакуировать 100 мирных жителей, из них 30 дети.