Оккупанты снова ударили по Запорожью - ОВА



Секретарь горсовета Анатолий Куртев уточнил, что повреждена инфраструктура областного центра, есть пострадавшие.

"Утром враг снова атаковал Запорожье. Предварительно, в результате вражеских обстрелов разрушения получила инфраструктура города. К сожалению, есть пострадавшие. Работают все соответствующие службы", - написал он в Telegram.