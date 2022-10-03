Оккупанты снова ударили по Запорожью - ОВА
08:51 03 октября Киев, Украина
3 октября российские войска обстреляли Запорожье. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух.
"Враг совершил ракетный обстрел областного центра. Данные о разрушениях и пострадавших уточняются", - отметил губернатор.
Секретарь горсовета Анатолий Куртев уточнил, что повреждена инфраструктура областного центра, есть пострадавшие.
"Утром враг снова атаковал Запорожье. Предварительно, в результате вражеских обстрелов разрушения получила инфраструктура города. К сожалению, есть пострадавшие. Работают все соответствующие службы", - написал он в Telegram.
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