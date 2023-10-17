Оккупанты снова пытаются дезинформировать население Харьковщины через радио - ОГА

Российские оккупанты снова попытались провести фейковое радиовещание в Харьковской области, используя частоту 90,2 FM под именем "Слобожанское FM".
Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной государственной администрации (ОГА).
В ОВА отметили, что это не первая попытка врага маскироваться под украинское вещание и дезинформировать население Харьковщины.
В свете этого ОГА призывает жителей региона слушать только проверенную информацию.
Они также предоставили список рекомендованных частот для прослушивания, включая Балаклею (104,9 МГц), Змиев (90,8 МГц), Близнюки (100,1 МГц) и Барвенково (103,4 МГц).
Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной государственной администрации (ОГА).
В ОВА отметили, что это не первая попытка врага маскироваться под украинское вещание и дезинформировать население Харьковщины.
В свете этого ОГА призывает жителей региона слушать только проверенную информацию.
Они также предоставили список рекомендованных частот для прослушивания, включая Балаклею (104,9 МГц), Змиев (90,8 МГц), Близнюки (100,1 МГц) и Барвенково (103,4 МГц).
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