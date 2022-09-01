Оккупанты снова обстреляли Никополь, есть раненые
19:11 16 августа Киев, Украина
Войска рф ударили по жилым кварталам Никополя. В город прилетели 20 реактивных снарядов из «Градов» и 10 из ствольной артиллерии.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
"После обеда российская армия вновь обстреляла Никопольский район. В город прилетели 20 реактивных снарядов из Градов и 10 из ствольной артиллерии. Предварительно четыре человека ранены. Один из них госпитализирован", – написал он.
Резниченко отметил, что в результате обстрела в городе повреждено несколько частных домов.
"Еще в нескольких произошло возгорание. На месте работают пожарные", – добавил глава региона.
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