Оккупанты снова обстреляли Никополь, есть раненые

19:11 16 августа Киев, Украина

Войска рф ударили по жилым кварталам Никополя. В город прилетели 20 реактивных снарядов из «Градов» и 10 из ствольной артиллерии.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"После обеда российская армия вновь обстреляла Никопольский район. В город прилетели 20 реактивных снарядов из Градов и 10 из ствольной артиллерии. Предварительно четыре человека ранены. Один из них госпитализирован", – написал он.

Резниченко отметил, что в результате обстрела в городе повреждено несколько частных домов.