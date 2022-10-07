Оккупанты шесть раз ударили по Днепропетровщине из РСЗО и тяжелой артиллерии

10:49 07 октября Киев, Украина

Никопольский район Днепропетровской области всю ночь находился под вражеским обстрелом.


Об этом 7 октября сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

Он уточнил, что враг шесть раз ударил по району из РСЗО и тяжелой артиллерии. Предварительно, люди не пострадали.
 
"В Никополь прилетели около 40 российских снарядов. В городе повреждены несколько многоэтажек, более десяти частных домов, хозяйственные постройки, предприятие транспортной инфраструктуры, газопроводы и электросети", - подчеркнул глава ОВА.
 
Масштабы разрушений в Марганецкой общине уточняются.