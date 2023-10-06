Оккупанты сбили свой самолет собственной системой ПВО под Мариуполем

В районе Мариуполя упал российский военный самолет. Видео с места происшествия были распространены через Телеграм-каналы.
По данным источников, российская система ПВО сбила собственный самолет, что уже является пятым случаем с начала войны. Сообщается, что пилот, по предварительным данным, смог выжить.
По данным источников, российская система ПВО сбила собственный самолет, что уже является пятым случаем с начала войны. Сообщается, что пилот, по предварительным данным, смог выжить.
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