Оккупанты сбили свой самолет собственной системой ПВО под Мариуполем

18:27 06 октября Киев, Украина

В районе Мариуполя упал российский военный самолет. Видео с места происшествия были распространены через Телеграм-каналы.

По данным источников, российская система ПВО сбила собственный самолет, что уже является пятым случаем с начала войны. Сообщается, что пилот, по предварительным данным, смог выжить.
"Похоже, что российские вооруженные силы вновь потеряли свой собственный летательный аппарат. Легендарная российская система ПВО продолжает удивлять",- заявил украинский журналист Андрей Цаплиенко.
 