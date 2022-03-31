Оккупанты РФ расстреляли больше 20 авто с мирными гражданами под Харьковом

18:07 31 марта Киев, Украина

Солдаты 138-й мотострелковой бригады ВС РФ расстреляли более 20 гражданских автомобилей с мирными гражданами Украины на отрезке магистрали Харьков-Чугуев и на дороге Рогань-Малая Рогань.





Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил журналист Юрий Бутусов.

Российские войска 26-27 февраля захватили юго-восточные подходы в Харьков и Индустриальный район, а именно село Мала Рогань, ключевую высоту над селом и над городом Рогань, и перекрыли автотрассу Киев-Харьков-Довжанский, пишет журналист.



После этого российские солдаты расстреляли машины с пытавшимися уехать мирными людьми.

“Некоторые тела удалось унести. Тело одного из погибших гражданских я обнаружил в машине, его еще не успели похоронить. Машины стоят на дороге и наглядно показывают, что российские солдаты и офицеры в каждом украинцы видят своих врагов", – говорит Бутусов в видео с места гражданского убийства.

Сейчас украинские войска выбили оккупантов с ключевой высоты, Малая Рогань освобождена, трасса Киев-Харьков-Довжанский на данном отрезке открыта, сообщил Бутусов.