Оккупанты РФ расстреляли больше 20 авто с мирными гражданами под Харьковом

Солдаты 138-й мотострелковой бригады ВС РФ расстреляли более 20 гражданских автомобилей с мирными гражданами Украины на отрезке магистрали Харьков-Чугуев и на дороге Рогань-Малая Рогань.
Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил журналист Юрий Бутусов.
Российские войска 26-27 февраля захватили юго-восточные подходы в Харьков и Индустриальный район, а именно село Мала Рогань, ключевую высоту над селом и над городом Рогань, и перекрыли автотрассу Киев-Харьков-Довжанский, пишет журналист.
После этого российские солдаты расстреляли машины с пытавшимися уехать мирными людьми.
Сейчас украинские войска выбили оккупантов с ключевой высоты, Малая Рогань освобождена, трасса Киев-Харьков-Довжанский на данном отрезке открыта, сообщил Бутусов.
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