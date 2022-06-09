Оккупанты развернули в Васильевке 3 десятка танков Т-62 - Минобороны

07:24 09 июня Киев, Украина

30 вражеских танков Т-62 стоят в Васильевке в Запорожской области.

Об этом сообщил представитель Министерства обороны полковник Александр Мотузянык.

"На Запорожском направлении российский агрессор наращивает систему огня. В частности, в районе Васильевки (35 км на юг от Запорожья) развернуто до 30 вражеских танков Т-62 как долговременные огневые точки",- отмечает Мотузянык.

Ранее, как сообщала Запорожская ОВА, в Васильевке оккупантов уже больше, чем местных жителей.