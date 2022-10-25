Оккупанты разрушили Орехов на 70%

16:12 25 октября Киев, Украина





Об этом сообщила Светлана Мандрич. Орехове Запорожской области нет ни света, ни воды, ни газа.Об этом сообщила Светлана Мандрич.

"На сегодня – около 2 000 официально зарегистрированных разрушений, но глядя так своим глазом, – это где-то примерно 70% города разрушено. Очень много последнее время горит домов, потому что нас бомбят и фосфорными бомбами, и дома просто сгорают дотла. Из-за плотности обстрелов очень много домов горит, и их невозможно потушить" - Светлана Мандрич.



Мандрич рассказала, что город находится под обстрелами и днем, и ночью, обстрелы могут длиться по 7-14 часов подряд.

"Нет возможности даже выйти из подвалов, где люди находятся по 7-14 часов. В городе остается около 2 000 населения, а по общине где-то 2 700. Это с селами Новопавловка, Новоданиловка, Новоандреевка. Те села, которые остаются неоккупированными", – сообщила заместитель городского главы Орехова.

По ее словам, в городе нарушена уже вся электросеть, разрушены трансформаторы.



Заместитель мэра Орехова утверждает, что с продуктами в городе проблем нет, а вот больница сейчас эвакуирована.