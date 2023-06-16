Оккупанты разграбили заповедник Каменная Могила в Запорожской области - ЦНС

06:59 28 мая Киев, Украина

Стараясь уничтожить доказательства древней истории Украины, российская армия продолжает грабить и разорять музеи и заповедники на захваченных территориях. Как сообщили в Центре национального сопротивления (ЦНС), российские захватчики вывезли экспонаты из историко-археологического заповедника Каменная Могила в Запорожской области и выставили в оккупированном Крыму.

"В крымском музее-заповеднике Херсонес Таврический оккупанты открыли выставку со 120 археологическими артефактами, которые вывезли из музея Каменная Могила, расположенного на временно оккупированной территории Запорожской области", - говорится в сообщении.

В ЦНС рассказали, что в январе 2023 года назначенная оккупационной администрацией "директор" музея "Херсонес Таврический" Елена Морозова заявила, что из Крыма уехала делегация, чтобы изучить фонды заповедника Каменная могила.

Центр сопротивления отметил, что сейчас тоже происходят и с Бердянским художественным музеем: из него оккупанты начали вывозить наиболее ценные картины.

Напомним, что, по информации представительства президента Украины в АР Крым, оккупанты разграбили музей-заповедник Херсонес Таврический в Севастополе.