Оккупанты разграбили банки в Херсонской области
18:26 09 ноября Киев, Украина
Об этом сообщает пресс-служба полиции Херсонской области.
"В городе Каховка военные россии захватили центральное отделение банка, где находились материальные ценности, мебель, бытовая, компьютерная и оргтехника стоимостью более двух миллионов гривен. В городе Новая Каховка военные россии распилили сейф банкомата, откуда похитили деньги. Общая сумма нанесенного ущерба составляет более 100 тысяч гривен", - сообщают в полиции.
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