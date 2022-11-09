Оккупанты разграбили банки в Херсонской области

Об этом сообщает пресс-служба полиции Херсонской области.

"В городе Каховка военные россии захватили центральное отделение банка, где находились материальные ценности, мебель, бытовая, компьютерная и оргтехника стоимостью более двух миллионов гривен. В городе Новая Каховка военные россии распилили сейф банкомата, откуда похитили деньги. Общая сумма нанесенного ущерба составляет более 100 тысяч гривен", - сообщают в полиции.