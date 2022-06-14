Оккупанты расстреляли в Ирпене Надежду Мякушко, а пропагандисты в рф назвали ее смерть фейком

Во время оккупации Киевщины российские военные убили на территории собственного дома жительницу Ирпеня Надежду Мякушко, а вскоре пропагандистские медиа в рф начали рассказывать историю о том, что смерть женщины является фейком.
Об этом сообщает Общественное.
Надежды Мякушко было 69 лет. Она переехала на Киевщину еще в 1970-х, а впоследствии встретила мужа – Владимира Чередниченко . Дочь женщины жила в Ирпене, а сын – во Львове.
23 февраля, накануне полномасштабного вторжения, сына Надежды Ивана вызвали на работу во Львовскую национальную оперу, где он является дирижером.
Об этом сообщает Общественное.
Надежды Мякушко было 69 лет. Она переехала на Киевщину еще в 1970-х, а впоследствии встретила мужа – Владимира Чередниченко . Дочь женщины жила в Ирпене, а сын – во Львове.
23 февраля, накануне полномасштабного вторжения, сына Надежды Ивана вызвали на работу во Львовскую национальную оперу, где он является дирижером.
Дочь Мякушко в конце февраля вместе с семьей решила эвакуироваться, однако родители отказались уезжать.
Знакомые рассказывали, что видели Надежду и Владимира живыми, но уже 26 марта Ивану позвонил по телефону другой сосед и сказал, что стал очевидцем того, как его родителей расстреляли: «Рашисты сначала подожгли дом. Когда родители спасались, их расстреляли. И таких как
мои родители, на этой улице много было”.
После деоккупации Киевщины фотограф Игнат Ивлев-Йорк сделал снимок тела Мякушко: у руки женщины лежали ключи с брелком флага Евросоюза.
Владимир Чередиченко передвигался на ходунках, также лежавших возле его тела.
Чередиченко и Мякушко похоронили 11 апреля на кладбище в Ирпене, а затем в российских пропагандистских медиа вышла новость, которую иллюстрировали фотографией Надежды. В публикациях убеждали читателей, что смерть женщины фейк.
Дело в том, что фотографию Мякушко использовала девушка Анастасия Савчишин, которая участвовала в флешмобе "Меня убили, потому что я - украинка". Участники этого флешмоба выкладывали фотографии убитых россиянами гражданских рядом со своими фотографиями.
российские пропагандисты изменили текст на этом коллаже и написали, что якобы на обоих фото – Анастасия. После, начали продвигать фейк о том, что "якобы" убитая украинка выложила в соцсети пост, написала, что ее убили и сделала это после того, как российская армия вышла из города, то есть она жива.
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