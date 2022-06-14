Оккупанты расстреляли в Ирпене Надежду Мякушко, а пропагандисты в рф назвали ее смерть фейком

10:55 14 июня Киев, Украина

Во время оккупации Киевщины российские военные убили на территории собственного дома жительницу Ирпеня Надежду Мякушко, а вскоре пропагандистские медиа в рф начали рассказывать историю о том, что смерть женщины является фейком.



Об этом сообщает Общественное.



Надежды Мякушко было 69 лет. Она переехала на Киевщину еще в 1970-х, а впоследствии встретила мужа – Владимира Чередниченко . Дочь женщины жила в Ирпене, а сын – во Львове.



23 февраля, накануне полномасштабного вторжения, сына Надежды Ивана вызвали на работу во Львовскую национальную оперу, где он является дирижером.

“Приглашенный дирижер из-за границы не смог приехать. Я уехал, а через день все началось”, – вспоминает Иван.

Дочь Мякушко в конце февраля вместе с семьей решила эвакуироваться, однако родители отказались уезжать.

“3 марта мы разговаривали с матерью. У меня был знакомый, который мог на машине забрать, но они отказались. А вечером она мне позвонила и сказала, что видит ездящие по улице БТРы со знаками Z и V. Потом пропала связь”, – рассказывает Иван.

Знакомые рассказывали, что видели Надежду и Владимира живыми, но уже 26 марта Ивану позвонил по телефону другой сосед и сказал, что стал очевидцем того, как его родителей расстреляли: «Рашисты сначала подожгли дом. Когда родители спасались, их расстреляли. И таких как

мои родители, на этой улице много было”.

После деоккупации Киевщины фотограф Игнат Ивлев-Йорк сделал снимок тела Мякушко: у руки женщины лежали ключи с брелком флага Евросоюза.

"Мы подумали, это молодая девушка, потом оказалось, что это не так", – вспоминает фотограф.

Владимир Чередиченко передвигался на ходунках, также лежавших возле его тела.

“Какую угрозу мог представлять человек, который передвигается на ходунках? И пожилая женщина? – спрашивает их сын.

Чередиченко и Мякушко похоронили 11 апреля на кладбище в Ирпене, а затем в российских пропагандистских медиа вышла новость, которую иллюстрировали фотографией Надежды. В публикациях убеждали читателей, что смерть женщины фейк.



Дело в том, что фотографию Мякушко использовала девушка Анастасия Савчишин, которая участвовала в флешмобе "Меня убили, потому что я - украинка". Участники этого флешмоба выкладывали фотографии убитых россиянами гражданских рядом со своими фотографиями.

"На фото слева - я, справа могло быть тоже я, как и любой украинец", - подписала свою публикацию Савчишин.

российские пропагандисты изменили текст на этом коллаже и написали, что якобы на обоих фото – Анастасия. После, начали продвигать фейк о том, что "якобы" убитая украинка выложила в соцсети пост, написала, что ее убили и сделала это после того, как российская армия вышла из города, то есть она жива.