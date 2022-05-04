Оккупанты распространяют фейк об "СБУшных репрессиях" в Запорожье

09:37 04 мая Киев, Украина

В своих телеграмм-каналах россияне распространяют фейк , что якобы все, кто будет выезжать с временно оккупированных территорий области в Запорожье, будут подвергаться в городе "СБУшным репрессиям".

Об этом сообщает Запорожская областная военная администрация (ЗОВА).



Как "доказательство" приводят слова исполняющего обязанности председателя Запорожского городского совета Анатолия Куртева о том, что в Запорожье стекается много переселенцев из Донбасса, полиция проводит "проверочные и фильтрационные мероприятия".



Также оккупанты призывают жителей региона выезжать на территорию рф, где власти, мол, "не устраивают никаких фильтрационных мер беженцам". Правда же совсем другая. Досконально известно о существовании российских фильтрационных лагерях и допросах, которые устраивают захватчики гражданским жителям оккупированных территорий.



Как отметили в ЗОВА, действительно, запорожские полицейские проверяют документы выехавших из неподконтрольной Украине территории, чтобы не пропустить в мирный город российских диверсантов. Но вряд ли можно назвать проверку документов фильтрационными мерами.





