Оккупанты пытаются различными маневрами вернуть потерянное положение на юге - ОК ЮГ

Согласно информации спикера оперативного командования Юг Владислава Назарова, ситуация на юге Украины остается сложной, но контролируемой.
Враг маневрирует войсками, имитируя прибытие резервов.
Он отметил, что российские оккупанты ведут воздушную разведку. Противник также продолжает наносить удары по позициям украинских подразделений. Также он пытается принимать меры по восстановлению утраченного положения.
В течение боевого дня враг совершил 19 авиационных ударов вдоль линии столкновения, поскольку сухопутные маневры провалились.
Общие потери врага за боевой день составляют:
▪️40 солдат;
▪️4 танка;
▪️4 единицы бронированной техники;
▪️3 самоходных гаубицы «Мста-С»;
▪️склад боеприпасов в Каховке.
▪️4 танка;
▪️4 единицы бронированной техники;
▪️3 самоходных гаубицы «Мста-С»;
▪️склад боеприпасов в Каховке.
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