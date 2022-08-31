Оккупанты пытаются депортировать более 100 детей из Луганщины в россию

10:33 08 августа Киев, Украина

Из временно оккупированных территорий Луганщины оккупанты собираются организовать депортацию детей в рф. Будут забирать детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.

Об этом сообщает глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Россияне не только лишают оккупированные города мужчин, которых принудительно мобилизуют, теперь еще и вывозят детей.

"С соответствующими намерениями в захваченные города приехала "уполномоченная по правам ребенка при президенте рф". Так что уже на днях более 100 лишенных родительской опеки детей и детей-сирот вывезут в россию. Это еще один пример несостоятельности оккупационных властей наладить даже отработанную годами работу социальной сферы, а именно - финансирование интернатов и санаторных школ. Они отдают детей, потому что для них это - финансовое бремя, а не поколение будущего", - отмечает Гайдай.

Всего за время войны рф было депортировано не менее 6159 детей.