Оккупанты пытали и убивали местных жителей в Высокополье

14:14 06 сентября Киев, Украина





Об этом организация



Правозащитники опубликовали свидетельство об убийстве супругов, которое произошло в начале июня. Поселок Высокополье в Херсонской области был под оккупацией россиян почти пол года. После его освобождения в начале сентября Международная правозащитная организация Truth Hounds задокументировала военные преступления, которые совершали российские оккупанты в поселке.Об этом организация сообщила на своих страницах в соцсетях.Правозащитники опубликовали свидетельство об убийстве супругов, которое произошло в начале июня.

“1 июня, между 7:00 и 8:00 утра, группа пьяных военных ходила из дома в дом, они угрожали людям, спрашивали по какой части тела им лучше выстрелить . В то утро они вошли во двор Сергея, когда он вышел из дома, военные сразу выстрелили в него. На звук выстрела выскочила его супруга Светлана, россияне выстрелили в нее 8 раз и добили 1 выстрелом в голову”, – говорится в сообщении.

Один из опрошенных местных жителей рассказал о стрелявших ему в спину, руку и ногу из травматического и боевого оружия.

"После первого выстрела я почувствовал боль в левой лопатке, вместе с табуреткой упал на колени и завалился на правую сторону. Он продолжил стрелять, было еще 4 попадания по спине и одно по руке, тогда он перезарядил оружие, еще раз выстрелил над моей головой и сказал: Не ссы, травмат. Я снова услышал щелчок затвора и еще один выстрел, почувствовал очень сильную боль в голени сзади. Русский сказал: “Это чтоб ты далековато не убежал”. После выстрела другой военный спросил: "Может, ему доктора?" – на что первый ответил: "Ничего, не сдохнет". Это уже был не травмат, но мне повезло – пуля прошла насквозь”, – рассказал мужчина.

Также задокументированы применение пыток, жестокое обращение с гражданскими лицами, уничтожение имущества и возможные случаи сексуального насилия.

“Один из них был очень пьян ( русский военный – ред .), постоянно клацал автоматом и направлял его на нас, затем протянул этот автомат моему сыну и сказал: “На, бери, стреляй по нам”. Сын ответил, что никогда в жизни не держал оружия… Тогда этот военный снова поднялся на второй этаж, разбивая все стекла и зеркала, там была моя невестка. Он приставил к ней автомат и крикнул: "Пристрелю сейчас, сука!". Мужчина попросил их уйти, они ответили, что пойдут только если мы дадим им сигареты и водки, - рассказала еще одна жительница Высокополья.

По словам представителей местного самоуправления, в течение полугода оккупации население поселка сократилось почти в десять раз: в настоящее время в поселке городского типа находится до 500 человек (по сравнению с около 4500 жителями по состоянию на 24 февраля 2022 года).