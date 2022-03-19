Оккупанты продолжают нарушать режим "тишины" на Донбассе, сегодня без потерь

20:41 21 июня Киев, Украина

Подконтрольные Российской Федерации боевики трижды нарушили режим "тишины" в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС), боевых потерь среди военнослужащих ВСУ нет.
 
Об этом в Фейсбуке сообщает пресс-служба штаба ООС.
"21 июня зафиксировано 3 таких нарушения. Вблизи Красногоровки российские наемники открывали огонь из минометов 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов. Неподалеку от Гнутово противник совершил обстрел из подствольных гранатометов и стрелкового оружия. В районе населенного пункта Зализное враг совершил дистанционное минирование территории минами ПОМ-2", - говорится в сообщении.
О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.
 