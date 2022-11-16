Оккупанты принудительно "эвакуируют" украинцев в южные регионы рф

11:56 16 ноября Киев, Украина

В частности из Херсонщины войска рф принудительно "эвакуируют" украинцев в южные регионы россии – так кремль хочет исправить демографическую ситуацию на территории рф и предупредить возможные освободительные движения в будущем.



Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.

"Эвакуация происходит не добровольно. Фактически москва сначала генерирует гуманитарный кризис в регионе и вывозит оттуда учреждения медицины, образования и аптеки. Когда жизни уже в городе нет, то жителям рассказывают о наступлении ВСУ и бомбардировках, и устанавливают дедлайны, которые психологически давят на людей. Когда гражданское население с временно оккупированных территорий, преимущественно с Херсонщины, поддается панике, то их "эвакуируют" в южный федеральный округ рф",- отметили в ведомстве.



По данным ЦНС, людей депортируют в Краснодарский и Ставропольский край. При этом им закрывают выезд на территорию свободной Украины. Местные жители, которые решили остаться на оккупированной территории, вынуждены жить в условиях продовольственного и гуманитарного кризиса.



Также сообщается, что оккупанты усиливают репрессии против мирного населения.



Россияне обещают людям денежные выплаты и возмещение за приобретение жилья, но происходит это лишь на словах.



Также россияне под предлогом оздоровления в лагерях выманивают из ВОТ детей. Но возвращать их родителям отказываются, а когда родители выезжают за детьми, то им закрывают выезд обратно якобы из-за того, что в регионе "военное положение".



Центр национального сопротивления призывает население на ВОТ выезжать на подконтрольные Украине территории. Сообщается, что сейчас это возможно сделать через пункт пропуска Васильевка в Запорожской области.