Оккупанты принудительно "эвакуируют" украинцев в южные регионы рф

В частности из Херсонщины войска рф принудительно "эвакуируют" украинцев в южные регионы россии – так кремль хочет исправить демографическую ситуацию на территории рф и предупредить возможные освободительные движения в будущем.
Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.
Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.
По данным ЦНС, людей депортируют в Краснодарский и Ставропольский край. При этом им закрывают выезд на территорию свободной Украины. Местные жители, которые решили остаться на оккупированной территории, вынуждены жить в условиях продовольственного и гуманитарного кризиса.
Также сообщается, что оккупанты усиливают репрессии против мирного населения.
Россияне обещают людям денежные выплаты и возмещение за приобретение жилья, но происходит это лишь на словах.
Также россияне под предлогом оздоровления в лагерях выманивают из ВОТ детей. Но возвращать их родителям отказываются, а когда родители выезжают за детьми, то им закрывают выезд обратно якобы из-за того, что в регионе "военное положение".
Центр национального сопротивления призывает население на ВОТ выезжать на подконтрольные Украине территории. Сообщается, что сейчас это возможно сделать через пункт пропуска Васильевка в Запорожской области.
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