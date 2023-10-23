Оккупанты полностью снесли завод "Октябрь" в захваченном Мариуполе - Андрющенко

07:54 23 октября Киев, Украина





Эту информацию предоставил советник мэра Мариуполя, Петр Во временно оккупированном Мариуполе рашисты полностью снесли завод "Октябрь", расположенного на улице Куинджи.Эту информацию предоставил советник мэра Мариуполя, Петр Андрющенко , в сообщении Telegram.

"Русня снесла полностью завод "Октябрь" по ул. Куинджи. Те, кто громче всех кричат о восстановлении и как Украина потеряла советское индустриальное наследие (на самом деле нет, но) - сносят все вокруг",- заявил Андрющенко.

Согласно его словам, улица Куинджи в Мариуполе теперь уже перестает существовать в привычном для местных жителей виде, как это было до полномасштабного вторжения россии. Андрющенко подчеркнул, что эта улица "просто физически исчезает".