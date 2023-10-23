Оккупанты полностью снесли завод "Октябрь" в захваченном Мариуполе - Андрющенко

Во временно оккупированном Мариуполе рашисты полностью снесли завод "Октябрь", расположенного на улице Куинджи.
Эту информацию предоставил советник мэра Мариуполя, Петр Андрющенко, в сообщении Telegram.
Эту информацию предоставил советник мэра Мариуполя, Петр Андрющенко, в сообщении Telegram.
Согласно его словам, улица Куинджи в Мариуполе теперь уже перестает существовать в привычном для местных жителей виде, как это было до полномасштабного вторжения россии. Андрющенко подчеркнул, что эта улица "просто физически исчезает".
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