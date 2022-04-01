08:28 01 апреля Киев, Украина

Российские военные отступая из района ЧАЭС забрали с собой пленных нацгвардейцев, захваченных во время полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля.

"Из ЧАЭС были похищены наши ребята, наши нацгвардейцы, которые с первого дня были в плену на охранявшей ее атомной станции”, – сказал голова Славутича Юрий Фомичев.

Фомичев рассказал, что захваченных военных забрали машиной и увезли.



Впрочем, городские власти Славутича не рассчитывали на немедленный обмен на месте. По словам мэра: “это прогнозируемое действие, мы понимали, что обмен ими не будет напрямую с ЧАЭС. Скорее, это будет в рамках большого обмена между Украиной и оккупантами” .



Фомичев отметил, что информацию о похищении украинских нацгвардейцев уже получили на самом высоком уровне. Также он призвал родных пленных сохранять спокойствие.

Кроме того, никакая разведка мира не могла предвидеть, что целью захвата ЧАЭС было просто ее "обчистить", забрав даже чайники, кофеварки и ложки.



А из гостиницы, в самом Чернобыле, «вторая армия» мира украла сервизы, вилки, ложки, тарелки. Фашистские бомжи перед уходом заставили сотрудников Чернобыльской АЭС подписать акт приема-передачи станции. А старший среди россиян по фамилии Якушев (с позывным "Девянистым") угрожал забрать работников в Беларусь, после чего солдаты рф начали мародерить, выносить вещи, упаковывать в технику, которая еще осталась на площадке, и уезжать



Об этом заявил глава Госагентства по управлению зоной отчуждения Евгений Крамаренко.