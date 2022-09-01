Оккупанты похитили в Херсоне воспитательницу детсада

18:13 26 августа Киев, Украина

Во временно оккупированном Херсоне российские военные похитили блогера и воспитательницу детсада Елену Наумову.



Об этом сообщил ее сын Николай.



Женщина была известна среди местных жителей тем, что вела свой блог в социальной сети TikTok, имела четкую проукраинскую позицию и не скрывала ее даже в оккупации.



По словам сына, мать похитили из собственного дома, около 11 часов 23 августа. Уже два дня он ничего не знает о матери.

“Знаю, что приехали люди в форме с автоматами и забрали ее. Она обычный человек, что могут от нее требовать, не знаю. Точно знаю, что было похищение , потому что соседи видели”, – рассказал Наумов.

По данным областной прокуратуры, с момента российской военной агрессии в Херсонской области зафиксированы факты похищения или исчезновения 578 человек. Среди них 18 депутатов областного и местного советов, 47 правоохранителей и 2 священнослужителя.

По состоянию на 22 августа россияне держат в плену 8 глав украинских общин, шестеро из них из Херсонской области.