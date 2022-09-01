Оккупанты похитили в Херсоне воспитательницу детсада

Во временно оккупированном Херсоне российские военные похитили блогера и воспитательницу детсада Елену Наумову.
Об этом сообщил ее сын Николай.
Женщина была известна среди местных жителей тем, что вела свой блог в социальной сети TikTok, имела четкую проукраинскую позицию и не скрывала ее даже в оккупации.
По словам сына, мать похитили из собственного дома, около 11 часов 23 августа. Уже два дня он ничего не знает о матери.
Об этом сообщил ее сын Николай.
Женщина была известна среди местных жителей тем, что вела свой блог в социальной сети TikTok, имела четкую проукраинскую позицию и не скрывала ее даже в оккупации.
По словам сына, мать похитили из собственного дома, около 11 часов 23 августа. Уже два дня он ничего не знает о матери.
По данным областной прокуратуры, с момента российской военной агрессии в Херсонской области зафиксированы факты похищения или исчезновения 578 человек. Среди них 18 депутатов областного и местного советов, 47 правоохранителей и 2 священнослужителя.
По состоянию на 22 августа россияне держат в плену 8 глав украинских общин, шестеро из них из Херсонской области.
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