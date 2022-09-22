Оккупанты планируют привлекать детей к голосованию на псевдореферендумах - СБУ

Правоохранители перехватили документы так называемой "днр", которые регламентируют привлечение несовершеннолетних граждан к участию в псевдореферендуме рф на временно оккупированной территории Донбасса.
Об этом сообщает Служба безопасности Украины.
Согласно полученным материалам, руководители оккупационной администрации так называемой "днр" планируют задействовать в псевдоголосовании местных жителей в возрасте от 13 до 17 лет.
Как отмечает СБУ, так оккупанты стремятся расширить "электоральную базу" поддержки присоединения части Востока Украины к составу россии и искусственно увеличить катастрофическую нехватку голосов.
Чтобы усилить контроль за "явкой", несовершеннолетних должны сопровождать к "избирательным участкам" их родители, опекуны или представители детдомов на временно оккупированной территории региона.
Также для накрутки показателей псевдореферендума к нему планируют привлекать семьи из Донецкой области, которые имеют местную регистрацию, но временно выехали в рф.
Внести соответствующие изменения в "избирательный процесс" российские кураторы поручили так называемой "Центральной избирательной комиссии днр".
Именно это псевдогосударственное образование подготовило проекты соответствующих документов в виде постановлений и приложения о проведении фейкового голосования с участием несовершеннолетних.
Служба безопасности идентифицировала всех организаторов незаконной деятельности, установила их местонахождение и задокументировала преступления.
В рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 14 и ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины продолжаются комплексные меры по привлечению виновных к ответственности.
Об этом сообщает Служба безопасности Украины.
Согласно полученным материалам, руководители оккупационной администрации так называемой "днр" планируют задействовать в псевдоголосовании местных жителей в возрасте от 13 до 17 лет.
Как отмечает СБУ, так оккупанты стремятся расширить "электоральную базу" поддержки присоединения части Востока Украины к составу россии и искусственно увеличить катастрофическую нехватку голосов.
Чтобы усилить контроль за "явкой", несовершеннолетних должны сопровождать к "избирательным участкам" их родители, опекуны или представители детдомов на временно оккупированной территории региона.
Также для накрутки показателей псевдореферендума к нему планируют привлекать семьи из Донецкой области, которые имеют местную регистрацию, но временно выехали в рф.
Внести соответствующие изменения в "избирательный процесс" российские кураторы поручили так называемой "Центральной избирательной комиссии днр".
Именно это псевдогосударственное образование подготовило проекты соответствующих документов в виде постановлений и приложения о проведении фейкового голосования с участием несовершеннолетних.
Служба безопасности идентифицировала всех организаторов незаконной деятельности, установила их местонахождение и задокументировала преступления.
В рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 14 и ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины продолжаются комплексные меры по привлечению виновных к ответственности.
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