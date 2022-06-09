Оккупанты открыли огонь по Днепропетровщине

09:40 09 июня Киев, Украина

Днепропетровщина снова под огнем российских войск.

Об этом заявил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.



Как отмечается, враг обстрелял Криворожский район. Пять раз ударил из артиллерии по Зеленодольской громаде.



Обошлось без жертв.



В Большой Костромке разрушены дома.