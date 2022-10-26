Оккупанты оставили часть Запорожской области без газа - ЦНС

14:28 26 октября Киев, Украина





Об этом сообщил Центр национального сопротивления (ЦНС) в среду, 26 октября.



Весной захватчики уничтожили газопровод во временно оккупированных районах региона.



Коллаборант Евгений Балицкий пообещал "восстановить газоснабжение" до осени 2022 года.



Россияне якобы планировали запустить новый газопровод из Ростова до 1 октября.



Запуск отопительного сезона в Мелитополе и Бердянске несколько раз переносили. Однако теперь оккупанты остановили строительство газопровода в Бердянск и Мелитополь. В результате остановки россиянами строительства газопровода Бердянск и Мелитополь, жители оккупированной части Запорожской области остались без газа накануне зимы.Об этом сообщил Центр национального сопротивления (ЦНС) в среду, 26 октября.Весной захватчики уничтожили газопровод во временно оккупированных районах региона.Коллаборант Евгений Балицкий пообещал "восстановить газоснабжение" до осени 2022 года.Россияне якобы планировали запустить новый газопровод из Ростова до 1 октября.Запуск отопительного сезона в Мелитополе и Бердянске несколько раз переносили. Однако теперь оккупанты остановили строительство газопровода в Бердянск и Мелитополь.

"По информации подполья сейчас оккупанты демонтируют газопровод между Бердянском и Мелитополем. Поэтому регион остается без газоснабжения".

В ЦНС призвали местных жителей по возможности эвакуироваться с временно оккупированных территорий до момента их освобождения.