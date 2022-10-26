Оккупанты оставили часть Запорожской области без газа - ЦНС

В результате остановки россиянами строительства газопровода в Бердянск и Мелитополь, жители оккупированной части Запорожской области остались без газа накануне зимы.
Об этом сообщил Центр национального сопротивления (ЦНС) в среду, 26 октября.
Весной захватчики уничтожили газопровод во временно оккупированных районах региона.
Коллаборант Евгений Балицкий пообещал "восстановить газоснабжение" до осени 2022 года.
Россияне якобы планировали запустить новый газопровод из Ростова до 1 октября.
Запуск отопительного сезона в Мелитополе и Бердянске несколько раз переносили. Однако теперь оккупанты остановили строительство газопровода в Бердянск и Мелитополь.
Об этом сообщил Центр национального сопротивления (ЦНС) в среду, 26 октября.
Весной захватчики уничтожили газопровод во временно оккупированных районах региона.
Коллаборант Евгений Балицкий пообещал "восстановить газоснабжение" до осени 2022 года.
Россияне якобы планировали запустить новый газопровод из Ростова до 1 октября.
Запуск отопительного сезона в Мелитополе и Бердянске несколько раз переносили. Однако теперь оккупанты остановили строительство газопровода в Бердянск и Мелитополь.
В ЦНС призвали местных жителей по возможности эвакуироваться с временно оккупированных территорий до момента их освобождения.
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