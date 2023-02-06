Оккупанты обыскивают и угрожают учителям в Мелитополе - мэр

08:53 06 февраля Киев, Украина





Об этом вечером 5 февраля, в Telegram-канале, заявил мэр Мелитополя Иван Федоров.



Он отметил, что россияне пытаются заставить украинских педагогов учить детей по российской программе, но большинство учителей отказываются. Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области российские террористы приходят с обысками к педагогам и отбирают у них гаджеты. Таким образом, россияне проверяют, работают ли те онлайн с детьми и проводят ли уроки по украинской программе образования.Об этом вечером 5 февраля, в Telegram-канале, заявил мэр Мелитополя Иван Федоров.Он отметил, что россияне пытаются заставить украинских педагогов учить детей по российской программе, но большинство учителей отказываются.

"Из 22 школ сегодня россияне хотят, чтобы хоть как-то функционировало 10. Во-первых, нет учеников, которые согласились бы ходить в эти школы, во-вторых, нет достаточного количества учителей", - отметил он.



По словам мэра, в городе сейчас находятся 2900 педагогов, на сотрудничество с врагом согласилось менее 300. Он подчеркнул, что пошли на сотрудничество с врагом преимущественно технические работники учебных заведений.

Учителя почти не согласились. Ни один директор школы, директор детского сада не согласился сотрудничать с врагом. Поэтому сегодня нет образовательного пространства, а есть рашистская пропаганда. Они заставляют наших детей петь гимн россии, в детских садах рисовать письма какому-то русскому солдату", - заявил Федоров.

Как подчеркнул мэр Мелитополя, оккупанты угрожают учителям, в том числе, депортацией, если те немедленно не начнут работать по российским программам.