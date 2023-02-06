Оккупанты обыскивают и угрожают учителям в Мелитополе - мэр

Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области российские террористы приходят с обысками к педагогам и отбирают у них гаджеты. Таким образом, россияне проверяют, работают ли те онлайн с детьми и проводят ли уроки по украинской программе образования.
Об этом вечером 5 февраля, в Telegram-канале, заявил мэр Мелитополя Иван Федоров.
Он отметил, что россияне пытаются заставить украинских педагогов учить детей по российской программе, но большинство учителей отказываются.
Об этом вечером 5 февраля, в Telegram-канале, заявил мэр Мелитополя Иван Федоров.
Он отметил, что россияне пытаются заставить украинских педагогов учить детей по российской программе, но большинство учителей отказываются.
По словам мэра, в городе сейчас находятся 2900 педагогов, на сотрудничество с врагом согласилось менее 300. Он подчеркнул, что пошли на сотрудничество с врагом преимущественно технические работники учебных заведений.
Как подчеркнул мэр Мелитополя, оккупанты угрожают учителям, в том числе, депортацией, если те немедленно не начнут работать по российским программам.
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