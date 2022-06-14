Оккупанты обстреляли жилые дома на Днепропетровщине: предварительно без жертв

В ночь на 14 июня российские оккупанты обстреляли Днепропетровскую область из ракетных систем залпового огня "Ураган".
Об этом сообщили в Днепропетровской ОВА.
Обстреляли два района области – Криворожский и Синельниковский. Вечером ударили по Малой Костромке, а ночью – по приграничным территориям Апостоловской общины. В Покровской общине поврежденными остались жилые дома.
Об этом сообщили в Днепропетровской ОВА.
Обстреляли два района области – Криворожский и Синельниковский. Вечером ударили по Малой Костромке, а ночью – по приграничным территориям Апостоловской общины. В Покровской общине поврежденными остались жилые дома.
На месте обстрела сейчас работают пиротехники, обследующие территорию. По предварительной информации, погибших и потерпевших нет.
По словам заместителя руководителя совета обороны области Николая Лукашука, в других общинах Днепропетровщины по состоянию на утро 14 июня все спокойно: "Оккупантов в области нет".
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