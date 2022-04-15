Оккупанты обстреляли жилой район Николаева, есть пострадавшие

Российские военные обстреляли из реактивной системы залпового огня жилой район в Николаеве. Есть пострадавшие.
Об этом в телеграмме сообщила глава Николаевского облсовета по гуманитарным вопросам региона Анна Замазеева.
Об этом в телеграмме сообщила глава Николаевского облсовета по гуманитарным вопросам региона Анна Замазеева.
По ее информации, по состоянию на вчера, 14 апреля, в николаевских больницах находилось 287 человек, пострадавших от атак российских военных в Николаевской области.
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