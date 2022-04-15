Оккупанты обстреляли жилой район Николаева, есть пострадавшие

17:40 15 апреля Киев, Украина





Об этом в телеграмме сообщила глава Николаевского облсовета по гуманитарным вопросам региона Анна Замазеева. Российские военные обстреляли из реактивной системы залпового огня жилой район в Николаеве . Есть пострадавшие.Об этом в телеграмме сообщила глава Николаевского облсовета по гуманитарным вопросам региона Анна Замазеева.

“Снова обстреливают жилые кварталы Николаева! Где нет военных объектов! Под обстрелы попадают мирные жители! – написала Замазеева.

По ее информации, по состоянию на вчера, 14 апреля, в николаевских больницах находилось 287 человек, пострадавших от атак российских военных в Николаевской области.