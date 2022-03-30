Оккупанты обстреляли здание Красного Креста в Мариуполе

В Мариуполе обстреляно здание склада Международного комитета Красного Креста, сообщает украинская Национальная гвардия и CNN.
30 марта снимок с поврежденным зданием опубликовало подразделение Национальной гвардии Украины «Азов». По их
информации, здание обстреливала российская авиация и артиллерия.
CNN получила спутниковый снимок, на котором тоже видны последствия обстрела. По информации издания, северный конец склада был обстрелян между 19 и 22 марта. Второй удар по южной части здания был нанесен между 23 и 26 марта.
В Красном Кресте прокомментировали ситуацию для CNN и заявили, что не имеют информации о жертвах, но знают, что весь гуманитарный груз со склада уже распределили.
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