Оккупанты обстреляли здание Красного Креста в Мариуполе

19:23 30 марта Киев, Украина

В Мариуполе обстреляно здание склада Международного комитета Красного Креста, сообщает украинская Национальная гвардия и CNN.



30 марта снимок с поврежденным зданием опубликовало подразделение Национальной гвардии Украины «Азов». По их

информации, здание обстреливала российская авиация и артиллерия.

"Оккупанты целенаправленно уничтожают здание, отмеченное красным крестом на белом фоне авиационными и артиллерийскими обстрелами. Это является одним из наиболее дерзких военных преступлений. Ведь такими крестами отмечаются места, где могут быть раненые, гражданские или гуманитарные грузы. Единственными, кто нарушал правила ведения войны, были войска гитлеровской Германии, которые также обстреливали здания и транспорт обозначены красными крестами", - заявили в "Азов".

CNN получила спутниковый снимок, на котором тоже видны последствия обстрела. По информации издания, северный конец склада был обстрелян между 19 и 22 марта. Второй удар по южной части здания был нанесен между 23 и 26 марта.



В Красном Кресте прокомментировали ситуацию для CNN и заявили, что не имеют информации о жертвах, но знают, что весь гуманитарный груз со склада уже распределили.