Оккупанты обстреляли Запорожскую ТЭС, есть погибший – мэр Энергодара

Российские оккупанты обстреляли Запорожскую ТЭС, расположенную во временно оккупированном Энергодаре. В результате действий рашистов есть погибший и раненые.
Об этом сообщил городской голова Энергодара Дмитрий Орлов.
Об этом сообщил городской голова Энергодара Дмитрий Орлов.
По словам Орлова, из Энергодара поступают сообщения о гибели мужчины и еще нескольких раненых в результате обстрела в районе Запорожской ТЭС. Оккупанты традиционно обвинили в этом ВСУ, но обстоятельства происшествия вызывают вопросы.
Обстоятельства гибели человека уточняются.
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