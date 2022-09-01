Оккупанты обстреляли Запорожскую ТЭС, есть погибший – мэр Энергодара

19:12 22 августа Киев, Украина





Об этом сообщил городской голова Энергодара Дмитрий Орлов. Российские оккупанты обстреляли Запорожскую ТЭС, расположенную во временно оккупированном Энергодаре . В результате действий рашистов есть погибший и раненые.Об этом сообщил городской голова Энергодара Дмитрий Орлов.

“Известно: минометными обстрелами в Энергодаре сегодня был поврежден центральный тепловой пункт. На восстановление водоснабжения уйдет время. Предварительно ремонтные работы будут продолжаться до утра”, – отметил мэр.

По словам Орлова, из Энергодара поступают сообщения о гибели мужчины и еще нескольких раненых в результате обстрела в районе Запорожской ТЭС. Оккупанты традиционно обвинили в этом ВСУ, но обстоятельства происшествия вызывают вопросы.

“Судя по имеющимся на видео от самих оккупантов повреждениям автомобиля с ровными отверстиями от пуль, машина была обстреляна практически в упор. Вероятно, из автомата. Есть ли действительно факт гибели человека, сейчас выясняем", – добавил он.

Обстоятельства гибели человека уточняются.