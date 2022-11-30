Оккупанты обстреляли Запорожский район

Войска рф, 30 ноября, ракетным ударом повредили газораспределительный пункт, возник пожар.



Об этом сообщил глава областной военной администрации Александр Старух.

"В одном из населенных пунктов Запорожского района в результате попадания ракеты поврежден газораспределительный пункт, возник пожар. Его быстро ликвидировали, но без газа осталось три улицы. Люди, к счастью, не пострадали и это главное", - подчеркнул он.