Оккупанты обстреляли Васильевский район Запорожской области

13:59 07 июня Киев, Украина

В детском саду Степногорска в Васильевском районе выбиты стекла в результате обстрела оккупантов.

Об этом сообщила Запорожская областная военная администрация.

"Враг обстрелял детский сад в пгт Степногорск, Васильевского района Запорожской области. Ракета попала во двор дошкольного учебного заведения. Осколками выбило около ста окон",- говориться в сообщении.

Всего 6 июня с 18:00 до 19:00 в Степногорск попало 8 снарядов российской армии. Разрушениям подвергся жилой фонд третьего микрорайона города. Один человек ранен, пострадавший госпитализирован.



По данным ЗОВА, враг почти ежедневно обстреливает поселок городского типа Степногорск.



С начала марта в пгт отсутствует централизованное водоснабжение. Скважины расположены в 15 км от поселка, на временно оккупированной территории. Из-за постоянных обстрелов в поселке бывают перебои с электроснабжением.



До войны в Степногорске проживало более 5000 человек, сейчас вдвое меньше.