Оккупанты обстреляли Васильевский район Запорожской области

В детском саду Степногорска в Васильевском районе выбиты стекла в результате обстрела оккупантов.
Об этом сообщила Запорожская областная военная администрация.
Всего 6 июня с 18:00 до 19:00 в Степногорск попало 8 снарядов российской армии. Разрушениям подвергся жилой фонд третьего микрорайона города. Один человек ранен, пострадавший госпитализирован.
По данным ЗОВА, враг почти ежедневно обстреливает поселок городского типа Степногорск.
С начала марта в пгт отсутствует централизованное водоснабжение. Скважины расположены в 15 км от поселка, на временно оккупированной территории. Из-за постоянных обстрелов в поселке бывают перебои с электроснабжением.
До войны в Степногорске проживало более 5000 человек, сейчас вдвое меньше.
По данным ЗОВА, враг почти ежедневно обстреливает поселок городского типа Степногорск.
С начала марта в пгт отсутствует централизованное водоснабжение. Скважины расположены в 15 км от поселка, на временно оккупированной территории. Из-за постоянных обстрелов в поселке бывают перебои с электроснабжением.
До войны в Степногорске проживало более 5000 человек, сейчас вдвое меньше.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии