Оккупанты обстреляли три района Харьковщины, ранения получили два мирных жителя

3 января во вторник российские военные обстреляли пограничные населенные пункты в Купянском, Чугуевском и Харьковском районах области. В результате атаки ранения получили двое гражданских.
Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.
Под огнем находились Купянск, Волчанск, Стрелка, Двухлетняя и другие населенные пункты. В Волчанске повреждены дома, в поселке городского типа Двуречная пострадали пожарные автомобили.
В Купянском районе в течение суток ранения получили двое мужчин 42 и 72 лет. Их госпитализировали в состоянии средней тяжести.
Следователи открыли уголовные производства по статье "Нарушение законов и обычаев войны" Уголовного кодекса Украины.
В области продолжается разминирование. За сутки пиротехники ГСЧС обезвредили 76 взрывоопасных предметов.
Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.
Под огнем находились Купянск, Волчанск, Стрелка, Двухлетняя и другие населенные пункты. В Волчанске повреждены дома, в поселке городского типа Двуречная пострадали пожарные автомобили.
В Купянском районе в течение суток ранения получили двое мужчин 42 и 72 лет. Их госпитализировали в состоянии средней тяжести.
Следователи открыли уголовные производства по статье "Нарушение законов и обычаев войны" Уголовного кодекса Украины.
В области продолжается разминирование. За сутки пиротехники ГСЧС обезвредили 76 взрывоопасных предметов.
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