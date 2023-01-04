Оккупанты обстреляли три района Харьковщины, ранения получили два мирных жителя

12:08 04 января Киев, Украина

3 января во вторник российские военные обстреляли пограничные населенные пункты в Купянском, Чугуевском и Харьковском районах области. В результате атаки ранения получили двое гражданских.



Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.



Под огнем находились Купянск, Волчанск, Стрелка, Двухлетняя и другие населенные пункты. В Волчанске повреждены дома, в поселке городского типа Двуречная пострадали пожарные автомобили.



В Купянском районе в течение суток ранения получили двое мужчин 42 и 72 лет. Их госпитализировали в состоянии средней тяжести.



Следователи открыли уголовные производства по статье "Нарушение законов и обычаев войны" Уголовного кодекса Украины.



В области продолжается разминирование. За сутки пиротехники ГСЧС обезвредили 76 взрывоопасных предметов.