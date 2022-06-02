Оккупанты обстреляли Святогорскую лавру: три человека погибли, еще трое – ранены

30 мая российские оккупанты обстреляли Святогорскую лавру в Донецкой области. А 1 июня стало известно, что атака россиян на лавру привела к гибели трех человек и ранению еще троих.
Об этом сообщили глава Донецкой ОВ Павел Кириленко и пресс-служба УПЦ МП.
Об этом сообщили глава Донецкой ОВ Павел Кириленко и пресс-служба УПЦ МП.
В УПЦ МП заявили, что обстрелы Святогорска привели к разрушениям в Свято-Успенской Святогорской лавре, погибли двое монахов и
монахиня, трое монахов были ранены.
Как отмечается, пострадали третий и четвертый монашеские корпуса лавры.
В настоящее время в помещении лавры проживают, кроме братии, 300 беженцев, из них – 50 детей.
В Святогорской Лавре с 26 апреля нет мобильной связи, а с 27 апреля нет интернета.
В настоящее время в помещении лавры проживают, кроме братии, 300 беженцев, из них – 50 детей.
В Святогорской Лавре с 26 апреля нет мобильной связи, а с 27 апреля нет интернета.
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