Оккупанты обстреляли Святогорскую лавру: три человека погибли, еще трое – ранены

11:20 02 июня Киев, Украина

30 мая российские оккупанты обстреляли Святогорскую лавру в Донецкой области. А 1 июня стало известно, что атака россиян на лавру привела к гибели трех человек и ранению еще троих.



Об этом сообщили глава Донецкой ОВ Павел Кириленко и пресс-служба УПЦ МП.

"Нам удалось уточнить информацию о трех погибших в Святогорской лавре", - написал Кириленко.

В УПЦ МП заявили, что обстрелы Святогорска привели к разрушениям в Свято-Успенской Святогорской лавре, погибли двое монахов и

монахиня, трое монахов были ранены.

“При обстреле погибли благочинный Лавры архимандрит Галактион, монах Аристоклей, монахиня Варвара. Ранения получили иеромонахи Иоасаф и Амфилохий, а также иеродиакон Алипий. Количество погибших и пострадавших мирян пока неизвестно”, – сообщил митрополит Донецкий и Мариупольский Илларион.

Как отмечается, пострадали третий и четвертый монашеские корпуса лавры.



В настоящее время в помещении лавры проживают, кроме братии, 300 беженцев, из них – 50 детей.



В Святогорской Лавре с 26 апреля нет мобильной связи, а с 27 апреля нет интернета.