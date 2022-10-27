Оккупанты обстреляли Сумщину из "Градов" и из ствольной артиллерии

17:10 27 октября Киев, Украина

Российские войска 27 октября обстреляли Хотинскую общину из "Градов" и из ствольной артиллерии, в одном из сел раздавались взрывы и повреждены 5 частных домов.

Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий в Telegram.
 
"От утренних взрывов, которые слышали и в Сумах, пострадала Хотинская община. В 7:40 россияне из артиллерии обстреляли одно из сел общины. На мирные улицы и гражданских людей рашисты направили залпы из "Градов" и еще 33 снаряда из ствольной артиллерии 152 мм калибра. Взрывы были в центре села: повреждены 5 частных домов",- отметил Живицкий.
 
Глава ОВА добавил, что в один из домов снаряд попал и не разорвался. К счастью бабушку, которая там жила, накануне забрала к себе дочь в соседнее село.

Также осколок насквозь пробил две стены в библиотеке и амбулатории. Работники чудом не пострадали.

По словам Живицкого, есть разрушения и на местном агропредприятии. Также осколком задело сторожевую собаку – она шокирована.

Кроме того, повреждены линии электропередач, интернет.

Глава ОВА подчеркнул, что на месте работают энергетики, газовики, коммунальные службы общины, правоохранители и саперы.
 