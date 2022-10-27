Оккупанты обстреляли Сумщину из "Градов" и из ствольной артиллерии

Российские войска 27 октября обстреляли Хотинскую общину из "Градов" и из ствольной артиллерии, в одном из сел раздавались взрывы и повреждены 5 частных домов.
Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий в Telegram.
Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий в Telegram.
Глава ОВА добавил, что в один из домов снаряд попал и не разорвался. К счастью бабушку, которая там жила, накануне забрала к себе дочь в соседнее село.
Также осколок насквозь пробил две стены в библиотеке и амбулатории. Работники чудом не пострадали.
По словам Живицкого, есть разрушения и на местном агропредприятии. Также осколком задело сторожевую собаку – она шокирована.
Кроме того, повреждены линии электропередач, интернет.
Глава ОВА подчеркнул, что на месте работают энергетики, газовики, коммунальные службы общины, правоохранители и саперы.
Также осколок насквозь пробил две стены в библиотеке и амбулатории. Работники чудом не пострадали.
По словам Живицкого, есть разрушения и на местном агропредприятии. Также осколком задело сторожевую собаку – она шокирована.
Кроме того, повреждены линии электропередач, интернет.
Глава ОВА подчеркнул, что на месте работают энергетики, газовики, коммунальные службы общины, правоохранители и саперы.
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