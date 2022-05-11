Оккупанты обстреляли школу-интернат в Луганской области и убили 3 людей в Донецкой области

В Луганской области российские военные обстреляли областную специальную школу-интернат и убили трех гражданских в Донецкой области.
Об этом сообщили главы Луганской ОВА Сергея Гайдая и Донецкой Павла Кириленко.
Обстрелянное учебное заведение находится в пгт Горном. Согласно информации на сайте региональной системы управления образованием, там работало более сотни педагогов, а в 18 классах училась сотня детей.
По словам Гайдая, учеников эвакуировали заранее, поэтому пострадавших в результате атаки россиян нет: “Заведение было с современным ремонтом и новым оборудованием. Было – "благодаря россиянам".
С начала полномасштабного вторжения в Украину, по данным Офиса генерального прокурора, россияне повредили 1657 учебных заведений, а 139 из них разрушили полностью.
За сутки 10 мая российские военные в Луганской области 15 раз открывал огонь по жилым кварталам и инфраструктуре. Обстреливали, в частности, Северодонецк, где повредили здание гостиницы, многоэтажку и магистральный газопровод, поэтому город остался без газа. Уже вторые сутки горожане живут без света.
Во Врубовке в результате российских обстрелов повреждены шесть жилых домов, а также дом культуры. В Рубежном – три многоэтажки, в Лисичанске – две.
За минувшие сутки в Луганской области в результате атак россиян никто не погиб.
Что касается Донбасса, то российские военные открывали огонь по Марьинке, Авдеевке и Калиновому. Там они убили троих местных жителей. Еще три человека в Железном, Константиновке и Бахмуте получили ранения.
Также власти удалось уточнить информацию о 4 погибших и 8 раненых в Константиновке. С начала вторжения россиян в результате обстрелов и бомбардировок в Донецкой области погибли уже 352 мирных человека, а ранения получили 1030. Эти цифры не учитывают количество погибших и раненых в Мариуполе и Волновахе.
Об этом сообщили главы Луганской ОВА Сергея Гайдая и Донецкой Павла Кириленко.
Обстрелянное учебное заведение находится в пгт Горном. Согласно информации на сайте региональной системы управления образованием, там работало более сотни педагогов, а в 18 классах училась сотня детей.
По словам Гайдая, учеников эвакуировали заранее, поэтому пострадавших в результате атаки россиян нет: “Заведение было с современным ремонтом и новым оборудованием. Было – "благодаря россиянам".
С начала полномасштабного вторжения в Украину, по данным Офиса генерального прокурора, россияне повредили 1657 учебных заведений, а 139 из них разрушили полностью.
За сутки 10 мая российские военные в Луганской области 15 раз открывал огонь по жилым кварталам и инфраструктуре. Обстреливали, в частности, Северодонецк, где повредили здание гостиницы, многоэтажку и магистральный газопровод, поэтому город остался без газа. Уже вторые сутки горожане живут без света.
Во Врубовке в результате российских обстрелов повреждены шесть жилых домов, а также дом культуры. В Рубежном – три многоэтажки, в Лисичанске – две.
За минувшие сутки в Луганской области в результате атак россиян никто не погиб.
Что касается Донбасса, то российские военные открывали огонь по Марьинке, Авдеевке и Калиновому. Там они убили троих местных жителей. Еще три человека в Железном, Константиновке и Бахмуте получили ранения.
Также власти удалось уточнить информацию о 4 погибших и 8 раненых в Константиновке. С начала вторжения россиян в результате обстрелов и бомбардировок в Донецкой области погибли уже 352 мирных человека, а ранения получили 1030. Эти цифры не учитывают количество погибших и раненых в Мариуполе и Волновахе.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии