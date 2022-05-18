Оккупанты обстреляли школу в Авдеевке фосфорными бомбами

Обстрел запрещенными фосфорными бомбами Авдеевской школы №1 произошел в ночь на 18 мая. До начала полномасштабного вторжения в заведении обучалось более 200 детей
Как отмечает глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, Никакой военной цели на территории школы не было.
Во время атаки в здании находились только дежурные, которые успели выбежать, а потому пострадавших в результате обстрелов нет.
Во время атаки в здании находились только дежурные, которые успели выбежать, а потому пострадавших в результате обстрелов нет.
С 24 февраля в Донецкой области российские военные повредили и разрушили 416 учебных заведений, в том числе 181 детсад, 191 школу, 23 учреждения профессионально-технического образования и 21 вуз.
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