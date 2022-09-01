Оккупанты обстреляли остановку в Торецке: восемь погибших

13:46 04 августа Киев, Украина





Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко . В Донецкой области российские военные обстреляли остановку общественного транспорта в Торецке . В результате этого восемь человек погибли и четверо получили ранения, среди них – три ребенка.Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко .

“8 погибших, 4 раненых – таковы последствия обстрела Торецка, который россияне совершили сегодня около 11 часов. Среди четырех раненых – три ребенка. По предварительной информации, стреляли из артиллерии. Попали в остановку общественного транспорта, где на тот момент было скопление людей”, – написал Кириленко.

Кроме того, россияне повредили церковь и ранили тамошнего священника, повредили окрестные многоэтажки.

“Ежедневно российские оккупанты бьют по гражданским – ежедневно у нас погибших и раненых. Все, кто до сих пор остается на Донетчине, подвергают себя смертельной опасности!” , – подчеркнул глава области.

Также он в очередной раз подчеркнул, что гражданским жителям Донетчины следует вовремя эвакуироваться, чтобы не становиться мишенями для российских военных.