Оккупанты обстреляли остановку в Торецке: восемь погибших

В Донецкой области российские военные обстреляли остановку общественного транспорта в Торецке. В результате этого восемь человек погибли и четверо получили ранения, среди них – три ребенка.
Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко .
Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко .
Кроме того, россияне повредили церковь и ранили тамошнего священника, повредили окрестные многоэтажки.
Также он в очередной раз подчеркнул, что гражданским жителям Донетчины следует вовремя эвакуироваться, чтобы не становиться мишенями для российских военных.
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