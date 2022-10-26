Оккупанты обстреляли Орехов и соседнее село: два человека погибли

11:19 26 октября Киев, Украина

Оккупанты применили реактивные системы залпового огня с зажигательными боеприпасами. В результате атаки возникли пожары в многоэтажном доме в центре Орехова и частных домах вокруг.

Горело шесть квартир. Общая площадь пожара была более 400 кв. м. Информация о пострадавших уточняется.





Об этом сообщил глава ОВА Александр Старух.

Также от обстрела пострадало село Преображенка, уже известно, что два человека погибли и один ранен.

Местные власти призывают жителей Орехова эвакуироваться в безопасные места.

"Город Орехов и села вокруг почти каждый день подвергаются враждебным атакам. Враг системно уничтожает населенный пункт.

Призываем жителей Орехова эвакуироваться в безопасные места. Пока такая возможность есть. За процесс отвечают местные власти, они готовы предоставить транспорт и убежища", - заявил Александр Старух.





