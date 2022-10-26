Оккупанты обстреляли Орехов и соседнее село: два человека погибли

Оккупанты применили реактивные системы залпового огня с зажигательными боеприпасами. В результате атаки возникли пожары в многоэтажном доме в центре Орехова и частных домах вокруг.
Горело шесть квартир. Общая площадь пожара была более 400 кв. м. Информация о пострадавших уточняется.
Об этом сообщил глава ОВА Александр Старух.
Также от обстрела пострадало село Преображенка, уже известно, что два человека погибли и один ранен.
Местные власти призывают жителей Орехова эвакуироваться в безопасные места.
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