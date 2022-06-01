Оккупанты обстреляли Очаков из "Градов"

19:21 01 июня Киев, Украина

Российские оккупанты РСЗО "Град" ударили по Очакову.

Об этом сообщило оперативное командование "Юг" в Facebook.



По данным командования, это произошло 1 июня. Для корректировки огня и оценки результатов огневого налета противник дважды запускал беспилотники на Николаевщине, а затем с Кинбурнской косы реактивными системами залпового огня "Град" наносил удары по Очакову.



Разрушен частный дом, а также существенно поврежден портовый морской буксир и иностранное гражданское грузовое судно, пожар удалось потушить.



По предварительной информации, ранения получил один человек.