Оккупанты обстреляли Николаевскую область, погиб один человек

10:34 01 июня Киев, Украина

В Николаевской области в результате обстрелов со стороны российских оккупантов погиб один человек, по меньшей мере еще один ранен, есть разрушение зданий и предприятий.



Об этом сообщает пресс- служба Николаевской облгосадминистрации.

"На Николаевщине продолжаются обстрелы. В Березнеговатской общине один человек погиб. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется… Утром 1 июня, с 04:50, были обстрелы г. Очаков. По предварительной информации, есть разрушение и повреждение жилых домов. Один человек ранен", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в Николаевском районе 31 мая под обстрелами находились поселок Первомайское и село Белозвезда Первомайской общины. Частично разрушено здание колбасного цеха.



От обстрелов пострадало и Шевченковская община. В частности, один из поселков россияне обстреляли из ствольной артиллерии крупных калибров. Один снаряд разорвался во дворе многоэтажки. Полностью уничтожено хозяйственное сооружение, повреждены гаражи, перебиты сети электроснабжения, во многих домах выбиты стекла.



Несколько снарядов разорвались в огородах частных домохозяйств. Огонь враг вел с временно захваченных территорий Херсонской области.