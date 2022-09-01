Оккупанты обстреляли Николаевщину: один человек погиб и четверо получили ранения

12:42 29 августа Киев, Украина





Об этом сообщает глава Николаевского областного совета Анна Замазеева. Россияне ударили по окрестностям Николаева ракетами. Прилеты зафиксированы на территории одного из элеваторов. В результате обстрелов повреждена портовая инфраструктура и жилые дома. Ранения получили четыре гражданских, еще один человек погиб.Об этом сообщает глава Николаевского областного совета Анна Замазеева.

"Под удары попали населенные пункты Николаевского и Баштанского района. Обстрелы зафиксированы в Шевченковской, Первомайской, Широковской и Березнеговатской общинах. Зафиксированы повреждения жилых домов и сельскохозяйственной инфраструктуры. К сожалению, один человек погиб и минимум 4 получили ранения”, – написала Замазеева.

Попадание снарядов зафиксировано также и в Очакове – в районе аквазоны.



В общей сложности, как отмечает председатель облсовета, по состоянию на сегодняшнее утро, в николаевских больницах находятся 332 человека, пострадавших от атак оккупантов Николаевской области. Еще 80 пострадавших получили помощь амбулаторно.