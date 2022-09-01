Оккупанты обстреляли Николаевщину: один человек погиб и четверо получили ранения

Россияне ударили по окрестностям Николаева ракетами. Прилеты зафиксированы на территории одного из элеваторов. В результате обстрелов повреждена портовая инфраструктура и жилые дома. Ранения получили четыре гражданских, еще один человек погиб.
Об этом сообщает глава Николаевского областного совета Анна Замазеева.
Об этом сообщает глава Николаевского областного совета Анна Замазеева.
Попадание снарядов зафиксировано также и в Очакове – в районе аквазоны.
В общей сложности, как отмечает председатель облсовета, по состоянию на сегодняшнее утро, в николаевских больницах находятся 332 человека, пострадавших от атак оккупантов Николаевской области. Еще 80 пострадавших получили помощь амбулаторно.
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