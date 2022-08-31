Оккупанты обстреляли несколько районов Харькова

07:45 16 августа Киев, Украина

Ночью вторника враг атаковал сразу несколько районов Харькова.

 
Об этом во вторник, 16 августа сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.

По предварительным данным, россияне обстреляли Шевченковский и Киевский, Салтовский, Индустриальный и Холодногорский районы.

Это пять из девяти районов Харькова. Такого радиуса удара ракетами по городу не было давно.

О пострадавших информации пока нет.

В некоторых случаях есть разрушение инфраструктурных и других объектов дорог.

После полуночи 16 августа несколько раз практически во всех областях Украины была объявлена воздушная тревога. Тогда же появилась информация, что враг обстреливает Харьков.