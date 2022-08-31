Оккупанты обстреляли несколько районов Харькова

Ночью вторника враг атаковал сразу несколько районов Харькова.
Об этом во вторник, 16 августа сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.
По предварительным данным, россияне обстреляли Шевченковский и Киевский, Салтовский, Индустриальный и Холодногорский районы.
Это пять из девяти районов Харькова. Такого радиуса удара ракетами по городу не было давно.
О пострадавших информации пока нет.
В некоторых случаях есть разрушение инфраструктурных и других объектов дорог.
После полуночи 16 августа несколько раз практически во всех областях Украины была объявлена воздушная тревога. Тогда же появилась информация, что враг обстреливает Харьков.
По предварительным данным, россияне обстреляли Шевченковский и Киевский, Салтовский, Индустриальный и Холодногорский районы.
Это пять из девяти районов Харькова. Такого радиуса удара ракетами по городу не было давно.
О пострадавших информации пока нет.
В некоторых случаях есть разрушение инфраструктурных и других объектов дорог.
После полуночи 16 августа несколько раз практически во всех областях Украины была объявлена воздушная тревога. Тогда же появилась информация, что враг обстреливает Харьков.
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