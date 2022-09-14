Оккупанты обстреляли из танков свой же блокпост во время атаки ВСУ - СМИ

16:43 14 сентября Киев, Украина

Российские войска обстреляли из танков свой же блокпост во время атаки Вооруженных Сил Украины на захваченное россиянами село.

Об этом сообщает Telegram-канал.



Военкор Роман Бочкала уточнил, что этот эпизод войны произошел на Запорожском направлении. Видео снял волонтерский дрон украинцев DJI Matrice 300.



Видео начинается с кадров танковой атаки ВСУ на позиции врага, и примерно на 01:02 видно, как россияне бьют из танков и БТР по своему же блокпосту.



Авторы видео отмечают, что на кадрах видно применение немецкого суббоеприпаса SMArt 155 – высокоточного 155-миллиметрового снаряда, спроектированного для стрельбы на большие расстояния и гарантированного поражения как стационарной бронетехники, так и техники в движении с верхнего полусферы.



Также там показано "уничтожение БТР-82А при помощи боеприпаса с французским FU RALEC DE F3 или немецким FRAPPE с неконтактным взрывателем". В конце видео показан пролет украинского БПЛА Лелека-100.



Точная информация о месте и времени боя не уточняется.



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