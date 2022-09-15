Оккупанты обстреляли из РСЗО Новоалександровскую ОТО Запорожской области

20:06 15 сентября Киев, Украина

В результате вражеского обстрела из РСЗО Новоалександровской объединенной территориальной общины (ОТО) Запорожской области, начался пожар сухостоя.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух в Telegram

"15 сентября около 17:30 оккупанты произвели обстрел Новоалександровской ОТО Запорожского района с использованием боеприпасов кассетного типа РСЗО. Ракеты попали в поле, в связи с чем произошло возгорание сухостоя. На место происшествия вызвана ГСЧС",- говорится в сообщении.

Старух уточнил, что разрушений и пострадавших в результате обстрелов не обнаружено.