Оккупанты обстреляли из "Градов" жилой сектор Лимана, есть погибший

17:33 29 ноября Киев, Украина

Сегодня, 29 ноября, российские войска ударили реактивной системой залпового огня "град" по жилому сектору Лимана Донецкой области. В результате обстрела по меньшей мере один погибший и трое раненых.

Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко .
“Оккупанты нанесли удар с РСЗО “град” по жилому сектору. Один человек погиб, трое – ранены”, – написал он.
Раненым оказывается медицинская помощь.

Кроме того, по словам главы Донецкой ОВ Павла Кириленко, ночью и утром россияне вели обстрелы по всей линии фронта.

Так, на Волновахском направлении продолжаются периодические артобстрелы Угледара и окрестностей.

На Донецком направлении под обстрелы попали Марьинка, Красногоровка и Константиновка в Марьинском обществе, а также Курахово.

На Горловском направлении повреждены 2 дома: в Северном Торецком и Николаевке Константиновской общины. Также под обстрелами находятся Часов Яр, Парасковеевка, Яковлевка, Бахмутское Соледарской общины и станция Майорская Светлодарской общины.

На Лисичанском направлении, а именно в Сиверской общине, один человек получил ранения.