Оккупанты обстреляли из "Градов" жилой сектор Лимана, есть погибший

Сегодня, 29 ноября, российские войска ударили реактивной системой залпового огня "град" по жилому сектору Лимана Донецкой области. В результате обстрела по меньшей мере один погибший и трое раненых.
Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко .
Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко .
Раненым оказывается медицинская помощь.
Кроме того, по словам главы Донецкой ОВ Павла Кириленко, ночью и утром россияне вели обстрелы по всей линии фронта.
Так, на Волновахском направлении продолжаются периодические артобстрелы Угледара и окрестностей.
На Донецком направлении под обстрелы попали Марьинка, Красногоровка и Константиновка в Марьинском обществе, а также Курахово.
На Горловском направлении повреждены 2 дома: в Северном Торецком и Николаевке Константиновской общины. Также под обстрелами находятся Часов Яр, Парасковеевка, Яковлевка, Бахмутское Соледарской общины и станция Майорская Светлодарской общины.
На Лисичанском направлении, а именно в Сиверской общине, один человек получил ранения.
Кроме того, по словам главы Донецкой ОВ Павла Кириленко, ночью и утром россияне вели обстрелы по всей линии фронта.
Так, на Волновахском направлении продолжаются периодические артобстрелы Угледара и окрестностей.
На Донецком направлении под обстрелы попали Марьинка, Красногоровка и Константиновка в Марьинском обществе, а также Курахово.
На Горловском направлении повреждены 2 дома: в Северном Торецком и Николаевке Константиновской общины. Также под обстрелами находятся Часов Яр, Парасковеевка, Яковлевка, Бахмутское Соледарской общины и станция Майорская Светлодарской общины.
На Лисичанском направлении, а именно в Сиверской общине, один человек получил ранения.
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