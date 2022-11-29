Оккупанты обстреляли из "Градов" жилой сектор Лимана, есть погибший

17:33 29 ноября Киев, Украина





Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко . Сегодня, 29 ноября, российские войска ударили реактивной системой залпового огня "град" по жилому сектору Лимана Донецкой области. В результате обстрела по меньшей мере один погибший и трое раненых.Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко .

“Оккупанты нанесли удар с РСЗО “град” по жилому сектору. Один человек погиб, трое – ранены”, – написал он.

Раненым оказывается медицинская помощь.



Кроме того, по словам главы Донецкой ОВ Павла Кириленко, ночью и утром россияне вели обстрелы по всей линии фронта.



Так, на Волновахском направлении продолжаются периодические артобстрелы Угледара и окрестностей.



На Донецком направлении под обстрелы попали Марьинка, Красногоровка и Константиновка в Марьинском обществе, а также Курахово.



На Горловском направлении повреждены 2 дома: в Северном Торецком и Николаевке Константиновской общины. Также под обстрелами находятся Часов Яр, Парасковеевка, Яковлевка, Бахмутское Соледарской общины и станция Майорская Светлодарской общины.



На Лисичанском направлении, а именно в Сиверской общине, один человек получил ранения.