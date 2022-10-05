Оккупанты обстреляли иранскими дронами-камикадзе Киевщину

Российские войска атаковали Белую Церковь иранскими дронами-камикадзе. Есть пострадавший.
Информацию о взрывах подтвердил председатель Киевской ОГА Алексей Кулеба.
Один из источников слышал в воздухе "характерный звук мопеда" - такой, какой издает двигатель внутреннего сгорания иранских барражирующих боеприпасов Shahed-136, которые российские оккупанты используют около месяца на войне против Украины.
Ранее враг использовал эти БПЛА преимущественно на южном фронте и в Харьковской области.
Подробности атаки в Белой Церкви пока неизвестны.
Жителей города попросили не пренебрегать правилами безопасности и оставаться в укрытиях.
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