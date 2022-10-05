Оккупанты обстреляли иранскими дронами-камикадзе Киевщину

07:36 05 октября Киев, Украина

Российские войска атаковали Белую Церковь иранскими дронами-камикадзе. Есть пострадавший.

Информацию о взрывах подтвердил председатель Киевской ОГА Алексей Кулеба.

"Киевщина. Есть информация о нескольких взрывах в Белой Церкви. По предварительным данным, город атакован дронами-камикадзе. Из-за этого - пожары на объектах инфраструктуры. Есть один пострадавший. Экстренные службы уже на месте, работают. Информацию о разрушениях и пострадавших выясняем",- отметил он.



Один из источников слышал в воздухе "характерный звук мопеда" - такой, какой издает двигатель внутреннего сгорания иранских барражирующих боеприпасов Shahed-136, которые российские оккупанты используют около месяца на войне против Украины.



Ранее враг использовал эти БПЛА преимущественно на южном фронте и в Харьковской области.



Подробности атаки в Белой Церкви пока неизвестны.



Жителей города попросили не пренебрегать правилами безопасности и оставаться в укрытиях.